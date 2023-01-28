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Аналитики из RAND предложили четыре шага по урегулированию конфликта на Украине

Максим Крюков
10:58 28.01.2023
Кроме того, специалисты стратегического исследовательского центра RAND предложили три сценария окончания конфликта.
Аналитики из RAND предложили четыре шага по урегулированию конфликта на Украине
© Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Американская некоммерческая организация RAND, выполняющая функции стратегического исследовательского центра и работающая по заказам правительства Соединенных Штатов Америки, предложила Вашингтону четыре шага по разрешению украинского конфликта. Соответствующий доклад под названием «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта» был опубликован на сайте компании.

В материале говорится, что на первом этапе необходимо прояснить будущее касательно помощи Киеву. Второй шаг подразумевает принятие обязательств по обеспечению безопасности Украине. Третий пункт направлен на гарантию нейтралитета страны, а на четвертой стадии важно установить условия для смягчения санкций в отношении Российской Федерации.

Кроме того, в работе аналитиков указываются три сценария завершения коллизии: абсолютная победа одной из сторон, заключение перемирия с прекращением боевых действий и политическое урегулирование. Также отмечается, что затягивание конфликта на Украине не выгодно для интересов Соединенных Штатов.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. По словам экс-главы Белого дома, российско-украинского конфликта «никогда бы не произошло», если бы он оставался президентом.

После заявления 45-ого президента Соединенных Штатов Дмитрий Песков подтвердил, что американский лидер мог бы быстро завершить украинский конфликт. Сделать это можно, дав указание киевскому режиму, а «ключ от киевского режима» находится в руках у Вашингтона, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

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