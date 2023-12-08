Путин сказал, что уроженцы разных регионов России защищают Родину плечом к плечу

Владимир Путин отметил, что бок о бок в зоне специальной военной операции сражаются бойцы из самых разных регионов России - от Карелии до Приморья.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной операции сражаются бойцы из самых разных регионов страны. Он сделал это в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям РФ.

Владимир Путин отметил, что подвиги бойцов и офицеров на передовой поражают. В частности, именно благодаря их ратному труду был опровергнут миф о неуязвимости западной военной техники.

Путин подчеркнул, что страну в зоне СВО защищают уроженцы самых разных регионов России - от Карелии до Приморья. Все эти люди сражаются отважно, плечом к плечу.

Также президент подчеркнул, что знать и чтить своих героев - это долг всего российского общества.