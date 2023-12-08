МО РФ показало уничтожение украинских боевиков беспилотниками в районе Андреевки
Украинские солдаты пытаются убежать в укрытие, но российский беспилотник оказался быстрее.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало грамотную работу операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции.
Удар по врагу был нанесен в районе населенного пункта Андреевка FPV-дроном с тепловизионной камерой. Противник выдвинулся, чтобы занять позиции, но не успел спрятаться за укреплениями - российский беспилотник оказался быстрее.
Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры нанесения удара FPV-дронами в районе населенного пункта Берестовое.
Ранее командир отделения ВС РФ с позывным Декан рассказал, как преподнести урок операторам БПЛА врага.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.