В стране и мире спецоперация МО РФ показало уничтожение украинских боевиков беспилотниками в районе Андреевки Украинские солдаты пытаются убежать в укрытие, но российский беспилотник оказался быстрее. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России продемонстрировало грамотную работу операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции. Удар по врагу был нанесен в районе населенного пункта Андреевка FPV-дроном с тепловизионной камерой. Противник выдвинулся, чтобы занять позиции, но не успел спрятаться за укреплениями - российский беспилотник оказался быстрее. Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры нанесения удара FPV-дронами в районе населенного пункта Берестовое. Ранее командир отделения ВС РФ с позывным Декан рассказал, как преподнести урок операторам БПЛА врага. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика