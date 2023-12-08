Российские беспилотники нанесли удар по огневым точкам врага у Берестового

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции.

Удары по неприятельским укреплениям наносятся в районе населенного пункта Берестовое. Цель - личный состав ВСУ.

Противник пытается скрыться в вырытых в земле укреплениях, но сделать это сложно - сверху видно если не все, то очень многое.

Также украинским боевикам досталось от экипажей штурмовиков Су-25, которые нанесли удар по скоплению врага на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.