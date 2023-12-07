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Командир отделения Декан рассказал, как преподнести урок операторам БПЛА врага

11:47 07.12.2023
Противодроновое ружье - электронное устройство, которое не требует патронов. Пользоваться им может одиночный боец.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командир отделения зенитчиков с позывным Декан рассказал, как можно преподнести урок украинским операторам беспилотников, перехватив управление их дроном.

Для этого используется противодроновое ружье - электронное устройство, с помощью которого можно перехватить управление неприятельским беспилотным летательным аппаратом. 

«Выбегаешь, ловишь цель, и самое главное - это ее сопровождение. Полное отключение сигнала дрона с оператором. После этого дрон теряет управление и мы его садим», - заметил он. 

Декан несет службу в составе одной из мобильных групп противовоздушной обороны группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. 

Помимо противодроновых ружей, его группа использует ПЗРК «Верба» и огневые средства на тягаче МТ-ЛБ. С помощью этой техники и вооружения бойцы ведут борьбу с малозаметными украинскими беспилотниками, которые корректируют артиллерию противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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