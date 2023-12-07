Армия Командир отделения Декан рассказал, как преподнести урок операторам БПЛА врага Противодроновое ружье - электронное устройство, которое не требует патронов. Пользоваться им может одиночный боец. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командир отделения зенитчиков с позывным Декан рассказал, как можно преподнести урок украинским операторам беспилотников, перехватив управление их дроном. Для этого используется противодроновое ружье - электронное устройство, с помощью которого можно перехватить управление неприятельским беспилотным летательным аппаратом. «Выбегаешь, ловишь цель, и самое главное - это ее сопровождение. Полное отключение сигнала дрона с оператором. После этого дрон теряет управление и мы его садим», - заметил он. Декан несет службу в составе одной из мобильных групп противовоздушной обороны группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Помимо противодроновых ружей, его группа использует ПЗРК «Верба» и огневые средства на тягаче МТ-ЛБ. С помощью этой техники и вооружения бойцы ведут борьбу с малозаметными украинскими беспилотниками, которые корректируют артиллерию противника. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика