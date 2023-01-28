Пелоси отказалась смотреть видеозапись избиения мужа молотком

Нэнси Пелоси рассказала, что ее супруг идет на поправку после нападения

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Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси не собирается смотреть видео с избиением ее супруга молотком. Об этом она сообщила журналистам.

«У меня нет абсолютно никакого намерения видеть смертоносное покушение на жизнь моего мужа», - цитирует ее РИА Новости.

Пелоси также отметила, что она не слушала звонок в 911 и признание злоумышленника в преступлении. По словам политика, ее муж идет на поправку, но выздоровление займет еще какое-то время.

Нападение на мужа экс-спикера палаты представителей произошло в октябре прошлого года. Канадец Дэвид Депейп вломился в дом в престижном районе Сан-Франциско, разбив молотком окно. Нэнси Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне. В результате нападения ее супруг Пол получил трещину в черепе и травмы обеих рук.

Суд Сан-Франциско ранее обязал полицию обнародовать видеозапись нападения на Пола Пелоси. На нему можно увидеть, как Депейп набрасывается на пожилого мужчину с молотком и его последующее задержание.