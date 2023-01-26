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В Международной федерации дзюдо выступили за возвращение россиян на международные соревнования

Сергей Лебедев
21:40 26.01.2023
Президент IJF отметил, что спортсмены из РФ и Белоруссии никогда не участвовали в политической или партийной пропаганде.
В Международной федерации дзюдо выступили за возвращение россиян на международные соревнования
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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В Международной федерации дзюдо выступили за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Отмечается, что дзюдоисты никогда не участвовали в политической или партийной пропаганде, говорится на сайте IJF.

«Я считаю, что осуждение спортсменов, которые своим участием в спорте поддерживают мир, дружбу и солидарность, является чрезмерной и неприемлемой мерой», - сказал президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Он отметил, что спорт является тем мостом, который помогает наладить открытый диалог. В IJF намерены продолжать отстаивать свои принципы недискриминации и честной игры.

Напомним, недавно в МОК выразили готовность рассмотреть участие российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом данное решение комитета касается только тех граждан, которые не высказывали публичной поддержки специальной военной операции. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что заявление Международного олимпийского комитета - это один шаг вперед и два назад. 

В свою очередь , глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин отметил, что недопустимо определять для российских спортсменов особые условия участия в международных соревнованиях, которые не соответствуют Олимпийской хартии. По его словам, никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт.

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