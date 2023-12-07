Памфилова: Россия не отказывается от работы зарубежных наблюдателей на выборах

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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о готовности РФ принять международных наблюдателей на президентских выборах, запланированных на весну следующего года. Об этом глава ЦИК сообщила в ходе заседания Совета Федерации.

Памфилова отметила, что комиссии еще предстоит определить порядок работы иностранных наблюдателей на выборах. Она также сказала, что прибывшие с целью наблюдения за ходом голосования наверняка высоко оценят работу, проведенную ЦИК для организации выборов.

«Нам предстоит также подготовить порядок деятельности международных наблюдателей, мы от них не отказываемся, надеемся, что из многих стран, с которыми у нас прекрасные отношения, приедут и оценят по достоинству то, как будут проходить наши выборы», - сказала Памфилова.

Совет Федерации сегодня единогласно проголосовал за назначение даты выборов президента России. Официальной датой выборов назначено 17 марта 2024 года.