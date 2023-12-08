Экипажи Су-25 нанесли удар ракетами по живой силе врага на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы противника. Об этом сообщает Минобороны России.
Удар наносился на Донецком направлении неуправляемыми ракетами с кабрирования. Выполнив противоракетный маневр, летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.
«С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена, поблагодарили за работу. Победа будет за нами!» - подчеркнул летчик с позывным Сокол.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35С пуском ракеты заставил замолчать украинскую РЛС на Сватовском направлении.
А летчик, управляющий истребителем-бомбардировщиком Су-34, рассказал о функциях членов экипажа самолета в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.