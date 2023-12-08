В стране и мире спецоперация Экипажи Су-25 нанесли удар ракетами по живой силе врага на Донецком направлении Нанеся удар с кабрирования, летчики выпустили тепловые ловушки, совершили противоракетное маневрирование и отход от цели. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Штурмовики Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы противника. Об этом сообщает Минобороны России. Удар наносился на Донецком направлении неуправляемыми ракетами с кабрирования. Выполнив противоракетный маневр, летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. «С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена, поблагодарили за работу. Победа будет за нами!» - подчеркнул летчик с позывным Сокол. Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35С пуском ракеты заставил замолчать украинскую РЛС на Сватовском направлении. А летчик, управляющий истребителем-бомбардировщиком Су-34, рассказал о функциях членов экипажа самолета в зоне специальной военной операции. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика