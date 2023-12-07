Летчик Су-34 рассказал о функциях членов экипажа самолета в зоне СВО
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России несут круглосуточное дежурство в зоне ответственности, выполняя вылеты с аэродрома базирования. Минобороны России опубликовало видео, на котором наш Су-34 наносит удар по живой силе украинских боевиков.
Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж истребителя получил координаты скопления личного состава противника на Купянском направлении. Для его уничтожения были применены фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения вражеских средств ПВО. Задача была выполнена, личный состав боевиков уничтожен.
Экипаж Су-34 состоит из летчика и штурмана. Слева в кабине сидит летчик, слева - штурман. Два человека в экипаже нужно, чтобы каждый выполнял определенный спектр задач, поскольку самолет многофункциональный.
«Летчик является командиром экипажа, он пилотирует самолет. Штурман работает с навигационным комплексом, также со средствами поражения», - объяснил летчик экипажа Су-34 Роман.
Он добавил, что считает этот истребитель лучшим самолетом.
Ранее российские танкисты разгромили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. По выполнении задачи экипажи Т-72БЗ совершили смену огневых позиций.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.