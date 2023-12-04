Су-35С пуском ракеты заставил замолчать украинскую РЛС на Сватовском направлении
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-35С в зоне специальной военной операции.
В МО РФ добавили, что летчики отработали патрулирование и прикрытие вертолетчиков, а также самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.
«Во время одного из вылетов на Сватовском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. По цели был совершен пуск ракеты "воздух-поверхность" Х-31ПМ», - говорится в сообщении.
Уточняется, что после этого радиолокационное излучение от цели пропало. Оно не было обнаружено при дальнейшем выполнении задачи.
Ранее сообщалось, что российское оборонное ведомство получило от оборонно-промышленного комплекса страны партию новых истребителей Су-35С.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.