Су-35С пуском ракеты заставил замолчать украинскую РЛС на Сватовском направлении

После пуска по цели управляемой Х-31ПМ радиолокационное излучение от вражеской РЛС пропало и больше не было обнаружено во время выполнения боевой задачи.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-35С в зоне специальной военной операции.

В МО РФ добавили, что летчики отработали патрулирование и прикрытие вертолетчиков, а также самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

​«Во время одного из вылетов на Сватовском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. По цели был совершен пуск ракеты "воздух-поверхность" Х-31ПМ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что после этого радиолокационное излучение от цели пропало. Оно не было обнаружено при дальнейшем выполнении задачи.

Ранее сообщалось, что российское оборонное ведомство получило от оборонно-промышленного комплекса страны партию новых истребителей Су-35С.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.