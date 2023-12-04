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Су-35С пуском ракеты заставил замолчать украинскую РЛС на Сватовском направлении

10:46 04.12.2023
После пуска по цели управляемой Х-31ПМ радиолокационное излучение от вражеской РЛС пропало и больше не было обнаружено во время выполнения боевой задачи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-35С в зоне специальной военной операции. 

В МО РФ добавили, что летчики отработали патрулирование и прикрытие вертолетчиков, а также самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

​«Во время одного из вылетов на Сватовском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. По цели был совершен пуск ракеты "воздух-поверхность" Х-31ПМ», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что после этого радиолокационное излучение от цели пропало. Оно не было обнаружено при дальнейшем выполнении задачи. 

Ранее сообщалось, что российское оборонное ведомство получило от оборонно-промышленного комплекса страны партию новых истребителей Су-35С.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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