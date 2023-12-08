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Учитель заявил, что скорую для еще живой девочки в брянской школе ждали 40 минут

Никита Черненко
11:06 08.12.2023
Учитель физкультуры из гимназии Брянска, где произошла стрельба, рассказал, как действовал во время инцидента.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Максим Корабец - учитель физкультуры гимназии №5 города Брянска, где вчера ученица открыла огонь из ружья по своим одноклассникам, - рассказал корреспонденту «Звезды» о своих действиях, когда началась стрельба, об условиях безопасности в школе и о том, что увидел в классе по прибытии.

Педагог сказал, что как только началась стрельба, он отправил детей, находящихся в спортзале, в раздевалки. Сам же учитель побежал наверх, по пути встретив одного из раненых детей.

«Я встретил одного ребенка раненого, усадил его на пол, сказал зажать раны. Дальше побежал в кабинет, в котором все произошло», - вспоминает Корабец.

По прибытии на место происшествия физрук увидел стрелявшую, уже совершившую самоубийство, и ее одноклассницу. Учитель утверждает, что она была еще жива какое-то время.

«Она не говорила, смотрела вверх и дышала. Скорая приехала через 40 минут. Полиция звонила, все звонили, просили прибыть побыстрее. Сотрудники полиции оказались на месте быстро - где-то через 10 минут возле меня уже оказались трое с автоматами», - рассказал педагог.

Говоря о рамках металлоискателя и других средствах безопасности, Корабец отметил, что не может всего знать, не будучи сотрудником охраны. По его словам, забранная на экспертизу рамка металлоискателя «реагировала на пронесенные предметы».

«Я знаю, что в гимназии рамка была - ее вчера даже показывали, как ее уносили на экспертизу. Когда что-то проносили, она звенела. Я не знаю, сработала она вчера или нет и была ли тревожная кнопка, была ли она нажата. Но камеры были на каждом этаже и в каждом коридоре», - подытожил Корабец.

По факту инцидента в брянской гимназии СК возбудил уголовное дело, на данный момент были задержаны отец стрелявшей ученицы и два сотрудника службы охраны гимназии. Мать одной из учениц гимназии рассказала «Звезде», что охрана ответственно подходила к своей работе.  

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