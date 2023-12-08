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По делу о стрельбе в брянской гимназии задержали троих человек

Ирина Елагина
09:53 08.12.2023
Сообщается о задержании отца девочки, устроившей стрельбу в школе, и двух сотрудниках службы охраны гимназии.
По делу о стрельбе в брянской гимназии задержали троих человек
© Фото: Андрей Мазунин, РИА Новости
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Полиция задержала троих человек в рамках расследования уголовного дела о стрельбе с брянской гимназии.

По информации ТАСС, задержаны руководитель частной охранной организации, женщина-охранник и отец девочки, устроившей стрельбу.

По данным СМИ, сейчас идет процесс допроса.

Из показаний свидетелей известно, что рамка металлодетектора в гимназии не работала.

Напомним, что накануне в брянской гимназии №5 ученица 8-го класса устроила стрельбу из отцовского охотничьего ружья, были ранены несколько детей - одна девочка погибла, пятерых доставили в больницу. Стрелявшая школьница покончила с собой. 

После трагедии было возбуждено уголовное дело, депутат Госдумы Александр Хинштейн сразу выдвинул версию о халатном отношении с хранению оружия отцом девочки, как возможной причине преступления - школьница смогла взять оружие из сейфа. По данным политика, сейф, в котором хранилось его  помповое охотничье ружье проверялся в последний раз в январе 2022 года. 

Кроме того, сразу после трагедии были озвучены вопросы в адрес охраны школы, пропустившей на занятия гимназистку с ружьем в тубусе. 

Ранее сообщалось, что двух пострадавших в брянской гимназии детей доставили спецбортом МЧС в столицу для оказания медпомощи.

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