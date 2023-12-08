По делу о стрельбе в брянской гимназии задержали троих человек

Сообщается о задержании отца девочки, устроившей стрельбу в школе, и двух сотрудниках службы охраны гимназии.

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Полиция задержала троих человек в рамках расследования уголовного дела о стрельбе с брянской гимназии.

По информации ТАСС, задержаны руководитель частной охранной организации, женщина-охранник и отец девочки, устроившей стрельбу.

По данным СМИ, сейчас идет процесс допроса.

Из показаний свидетелей известно, что рамка металлодетектора в гимназии не работала.

Напомним, что накануне в брянской гимназии №5 ученица 8-го класса устроила стрельбу из отцовского охотничьего ружья, были ранены несколько детей - одна девочка погибла, пятерых доставили в больницу. Стрелявшая школьница покончила с собой.

После трагедии было возбуждено уголовное дело, депутат Госдумы Александр Хинштейн сразу выдвинул версию о халатном отношении с хранению оружия отцом девочки, как возможной причине преступления - школьница смогла взять оружие из сейфа. По данным политика, сейф, в котором хранилось его помповое охотничье ружье проверялся в последний раз в январе 2022 года.

Кроме того, сразу после трагедии были озвучены вопросы в адрес охраны школы, пропустившей на занятия гимназистку с ружьем в тубусе.

Ранее сообщалось, что двух пострадавших в брянской гимназии детей доставили спецбортом МЧС в столицу для оказания медпомощи.