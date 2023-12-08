В Москву спецбортом МЧС доставили двоих детей, пострадавших при стрельбе в Брянске

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В Москву спецбортом МЧС доставили двоих детей, пострадавших при стрельбе в брянской школе. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики», - указано в сообщении.

В четверг 7 декабря в одной из школ Брянска произошла трагедия. Ученица 8-го класса пришла в учебное заведение с ружьем отца и ранила пятерых подростков. Две школьницы погибли, включая саму стрелявшую.

Тетя второй погибшей девочки поговорила со «Звездой», пока ожидала, когда ее пустят в здание гимназии для опознания. Она пересказала то, что узнала о трагедии со слов других.