Тетя погибшей в брянской гимназии девочки рассказала, что ждет опознание

Женщина рассказала, что ее не пускают на территорию школы, чтобы убедиться, что погибла ее родственница.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Родственница школьницы, погибшей сегодня в результате стрельбы в брянской школе, рассказала «Звезде», что ее не пускают в здание гимназии, и она ждет, чтобы провести опознание.

«Не пропускают на территорию школы. Там погибшая моя племянница. Мне надо все посмотреть, установить. Точно она или нет. Сказали, что да, но я хотела пройти», - рассказала Марина, тетя погибшей школьницы.

Женщина рассказала, что знает о произошедшем только со слов. У школы говорят, что все произошло на уроке в 8-м классе, когда одна из учениц начала стрелять по одноклассникам, ее племянница погибла, еще пятеро ребят были ранены. Обсуждается также, что, возможно, у стрелявшей гимназистки были проблемы в школе, что девочку якобы травили.

Напомним, сегодня в Брянске в гимназии №5 ученица 8-го класса принесла на занятия дробовик отца, открыла огонь по детям, после чего застрелилась. В результате трагедии двое детей погибли, пятеро доставлены в больницу.