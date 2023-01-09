WP: будущее Украины зависит от результатов выборов в США в 2024 году

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Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году. Такое мнение выразила обозреватель Washington Post Лиз Слай. Она усомнилась в возможности западных стран обеспечивать Киев боеприпасами. При этом, по ее словам, судьба страны становится все более зависимой от событий, которые украинские власти не могут контролировать.

«Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году», — добавила Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным вопросам.

Напомним, ранее бывший американский лидер Дональд Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США. Он уже отправил документы в Федеральную избирательную комиссию, чтобы баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Политологи уверены, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом повлияет на курс США по Украине.