В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США направят советника по вопросам производства оружия в правительство Украины

Никита Черненко
08:41 07.12.2023
Госдеп США сообщил о намерении направить советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины «для ускорения перехода к совместимым вооруженным силам».
США направят советника по вопросам производства оружия в правительство Украины
© Фото: USAF
Читайте нас на:

Правительство США предоставило киевскому режиму необходимую информацию для начала производства гибридных систем ПВО FrankenSAM на территории Украины. Информация была опубликована в заявлении Белого дома.

Решение было принято в ходе встречи представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы на конференции в Министерстве торговли Соединенных Штатов. Главной темой обсуждения стало «сосредоточение на значительном увеличении производства оружия для поддержки обороны Украины». В рамках этой инициативы между Пентагоном, Минобороны Украины и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины было подписано соглашение о намерениях по совместному производству и обмену данными, направленными на «удовлетворение неотложных оперативных потребностей ВСУ». В первую очередь соглашение подразумевает сотрудничество двух стран в области производства систем ПВО, для чего Украине были предоставлены данные для создания систем ПВО FrankenSAM.

«Параллельное производство этих систем на Украине и в США позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем противовоздушной обороны», - говорится в заявлении Белого дома.

Помимо этого, Госдеп США сообщил о планах направить в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины своего советника с целью ускорения перехода Украины к совместимому вооружению, а также «борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Украина имеет высокие риски проиграть в конфликте без дополнительного спонсирования. Тем временем США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов, который, по словам госсекретаря США, может стать «одним из последних».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:41 В стране и мире
США направят советника по вопросам производства оружия в правительство Украины
06:55 В стране и мире
CNN: стрельбу по студентам в университете в Лас-Вегасе устроил 67-летний профессор
04:28 В стране и мире
Видео
В Бурятии при взлете загорелся самолет Ту-204
04:01 В стране и мире
Власти Гайаны заявили о пропаже вертолета в спорном с Венесуэлой районе Эссекибо
03:14 В стране и мире
В ООН заявили об «углубляющемся ужасе» в секторе Газа
Популярное
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Видео
Небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага во время визита Путина
Видео
В Азовском музее-заповеднике показали найденный в Донбассе скелет мамонта
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.