Госдеп США сообщил о намерении направить советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины «для ускорения перехода к совместимым вооруженным силам».

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Правительство США предоставило киевскому режиму необходимую информацию для начала производства гибридных систем ПВО FrankenSAM на территории Украины. Информация была опубликована в заявлении Белого дома.

Решение было принято в ходе встречи представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы на конференции в Министерстве торговли Соединенных Штатов. Главной темой обсуждения стало «сосредоточение на значительном увеличении производства оружия для поддержки обороны Украины». В рамках этой инициативы между Пентагоном, Минобороны Украины и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины было подписано соглашение о намерениях по совместному производству и обмену данными, направленными на «удовлетворение неотложных оперативных потребностей ВСУ». В первую очередь соглашение подразумевает сотрудничество двух стран в области производства систем ПВО, для чего Украине были предоставлены данные для создания систем ПВО FrankenSAM.

«Параллельное производство этих систем на Украине и в США позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем противовоздушной обороны», - говорится в заявлении Белого дома.

Помимо этого, Госдеп США сообщил о планах направить в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины своего советника с целью ускорения перехода Украины к совместимому вооружению, а также «борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Украина имеет высокие риски проиграть в конфликте без дополнительного спонсирования. Тем временем США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов, который, по словам госсекретаря США, может стать «одним из последних».