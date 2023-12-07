В стране и мире В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,7 Ирина Елагина Эпицентр подземных колебаний находился в Каспийском море. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Мощное землетрясение зафиксировали радары Европейского сейсмоцентра в акватории Каспийского моря у побережья Азербайджана утром 7 декабря. Об этом сообщает РИА Новости. По данным ученых, произошло землетрясение магнитудой 5,7, толчки в течение нескольких минут в районе 8 часов утра ощущались в Баку. Информации о каких-либо разрушениях не поступало. Напомним, что ученые сейчас отмечают высокий уровень сейсмической активности на Земле. За первые дни декабря поступали сообщения о подземных толчках магнитудой 5,1 в турецкой провинции Бурца и Стамбуле.



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