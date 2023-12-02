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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на Филиппинах, ожидается цунами

Владимир Рубанов
18:54 02.12.2023
Система предупреждения о цунами США сообщила, что могут возникнуть волны высотой до 3 метров над уровнем прилива.
© Видео: @HunatTV, X (Twitter) © Фото: @HunatTV, X (Twitter)
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на Минданао, Филиппины, в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Данных о пострадавших и масштабах разрушений пока нет.

Ожидается, что за ним последуют афтершоки. Система предупреждения о цунами США сообщила, что вдоль некоторых филиппинских побережий могут возникнуть волны высотой до 3 метров над уровнем прилива.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии также объявил предупреждение о цунами в прибрежных районах в субботу вечером после землетрясения, сообщил телеканал ABS-CBN. По его данным, произошло несколько мощных подземных толчков. Жителей прибрежных районов двух провинций призвали немедленно эвакуироваться на возвышенности или перебраться вглубь страны.

«Основываясь на местной базе данных сценариев цунами, ожидается, что высота волн будет более чем на один метр выше обычных приливов и может быть выше в закрытых заливах и проливах. Ожидается разрушительное цунами с опасной для жизни высотой волн», - предупредил институт.

В сообщении говорится, что первые волны цунами подойдут к берегу к полуночи субботы (19.00 по Москве), и волны могут продолжаться в течение нескольких часов.

Японская телекомпания NHK сообщила, что волны цунами высотой до метра, как ожидается, достигнут западного побережья Японии чуть позже - к 1:30 ночи воскресенья (19:30 по московскому времени).

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