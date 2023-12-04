В Стамбуле зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Эпицентр подземных толчков находился в турецкой провинции Бурса.
© Фото: Mine Toz, Keystone Press Agency, Globallookpress
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Стамбуле. По словам очевидцев, мощные подземные толчки отмечались в европейской части города. Об этом сообщает РИА Новости.
«Как минимум три толчка ощущались около 10.43 по местному времени», - передает корреспондент агентства.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных колебаний находился на глубине около 5 км у города Муданья турецкой провинции Бурса.
По предварительным данным, сообщений о пострадавших в результате землетрясения не поступало. Сотрудники МВД уточняют информацию о возможном ущербе.
Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 4,9 фиксировались на границе Турции и Сирии утром 9 ноября.