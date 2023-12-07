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Губернатор Нью-Джерси сравнил Трампа с Волан-де-Мортом

Никита Черненко
07:56 07.12.2023
Экс-губернатор штата Нью-Джерси счел Трампа «диктатором и задирой», который не может быть президентом.
Губернатор Нью-Джерси сравнил Трампа с Волан-де-Мортом
© Фото: РИА Новости
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Претендент на пост президента США и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи во время дебатов сравнил экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главным злодеем книжной вселенной Гарри Поттера - Волан-де-Мортом. Трансляцию дебатов вел телеканал NewsNation.

Крис Кристи участвовал в четвертых дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году. Помимо Кристи, в дебатах участвовали бывший постпред США при ООН Никки Хейли, губернатор штата Флорида Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами. Дональд Трамп отказался участвовать в этих дебатах, равно как и в трех прошлых раундах, и в своей речи экс-губернатор Нью-Джерси назвал бывшего президента «диктатором и задирой», неспособным быть президентом.  

«Пятый человек, у которого не хватило духу показаться тут, лидирует в опросах. При этом мои трое оппонентов по дебатам как будто соревнуются, знаете ли, с Волан-де-Мортом, с тем, кого нельзя называть. Они не хотят говорить об этом», - заявил Кристи.

Вокруг бывшего американского президента развернуто судебное дело, Трампа обвиняют в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года. Тем не менее республиканский политик был допущен к участию в предстоящих президентских выборах. Сам Трамп назвал свое желание участвовать в президентской гонке «крестовым походом против Байдена».

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