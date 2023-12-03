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Трамп объяснил свое участие в выборах крестовым походом против Байдена

Ян Брацкий
08:01 03.12.2023
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
Трамп объяснил свое участие в выборах крестовым походом против Байдена
© Фото: Rod Lamkey - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его участие в президентских выборах это крестовый поход против нынешнего американского лидера Джо Байдена и преступников в его администрации. По мнению экс-президента США, Байден и его соратники разрушают демократию в Штатах.

«Эта кампания - праведный крестовый поход по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена», - цитирует ТАСС слова Трампа.

Выступая перед своими сторонниками в штате Айова Трамп заявил, что нынешние американские власти хотят контролировать, что говорят простые американцы, что они пишут в социальных сетях и на каких автомобилях ездят.

«Они хотят все поменять, эти люди больные», - резюмировал лидер республиканцев.

В конце своей речи Дональд Трамп пообещал навести порядок в стране после своего возвращения в Белый дом и сделать Соединенные Штаты вновь свободной страной.

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