Трамп объяснил свое участие в выборах крестовым походом против Байдена

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его участие в президентских выборах это крестовый поход против нынешнего американского лидера Джо Байдена и преступников в его администрации. По мнению экс-президента США, Байден и его соратники разрушают демократию в Штатах.

«Эта кампания - праведный крестовый поход по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена», - цитирует ТАСС слова Трампа.

Выступая перед своими сторонниками в штате Айова Трамп заявил, что нынешние американские власти хотят контролировать, что говорят простые американцы, что они пишут в социальных сетях и на каких автомобилях ездят.

«Они хотят все поменять, эти люди больные», - резюмировал лидер республиканцев.

В конце своей речи Дональд Трамп пообещал навести порядок в стране после своего возвращения в Белый дом и сделать Соединенные Штаты вновь свободной страной.