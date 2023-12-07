Посол РФ и глава МИД Венесуэлы обсудили ситуацию в регионе

Глава венесуэльского МИД отметил, что с российским послом он поговорил про текущую ситуацию в регионе и усилия мирной дипломатии Каракаса, направленные на гарантию благополучия его народа.

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Российский посол в Боливарианской Республике Венесуэла Сергей Мелик-Багдасаров встретился с главой МИД Иваном Хилем. Дипломаты обсудили развитие российско-венесуэльских отношений, а также ситуацию в регионе. О прошедшей встрече министр иностранных дел Хиль написал в социальной сети X (ранее Twitter).

Он указал, что на встрече стороны подтвердили стратегический союз между Венесуэлой и Россией по двусторонним и многосторонним отношениям.

«В ходе встречи мы также обсудили текущую ситуацию в регионе и усилия Боливарианской мирной дипломатии Венесуэлы, направленные на то, чтобы гарантировать стабильность и благополучие нашего народа», - заявил венесуэльский министр.

В это время Каракас активизирует усилия в отношении спорной с соседней Гайаной территории - Эссекибо. Последние 100 лет регион Гайана-Эссекибо находится под контролем Джорджтауна (Гайана), территориальный спор Венесуэлы за Эссекибо длится с XIX века.

Правительство боливарианской республики возобновило свои действия по его возвращению после того, как власти Гайаны начали передавать участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.

Эссекибо имеет площадь 160 тысяч квадратных километров и занимает три четверти Гайаны. Эта земля богата месторождениями нефти и газа. Работу по бурению новых нефтяных скважин на шельфе там начала американская Exxon Mobil.

В Венесуэле прошел референдум, по результатам которого большинство жителей высказались за присоединение региона Гайана-Эссекибо к своей территории. Затем президент Николас Мадуро объявил о создании 24-го одноименного штата, который будет находиться на спорной территории Гайана-Эссекибо.