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Расчет гаубицы «Мста-С» уничтожил пункт управления националистов и склады с боеприпасами

Роман Закурдаев
05:13 27.01.2023
Боевой расчет 152-мм самоходной гаубицы осколочно-фугасными снарядами расчищает путь для продвижения нашей пехоты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В зоне спецоперации беглым огнем гаубицы «Мста-С» уничтожают позиции националистов. Бьют по артиллерии противника, складам с боеприпасами, в которых находилось оружие натовского образца. Работать расчетам приходится не только на точность, но и на скорость. Боевая машина вгрызается в промерзшую землю. Какие-то мгновения на ловкий разворот и она уже на огневой позиции. Под Донецком планомерное наступление идет почти по всей линии фронта. Бьют бойцы и по артиллерии противника. В послужном списке одного из расчетов несколько уничтоженных артустановок западного образца.

«Пункты управления, склады с боеприпасами. Уничтожали М777 натовского образца», - вспомнил командир взвода.

Боевики постоянно ведут охоту за нашей артиллерией. В зимнее время года в лесопосадке особо не скроешься, поэтому экипаж часто меняет закрытые огневые позиции. Тем более, что до противника меньше десяти километров, зона досягаемости беспилотных летательных аппаратов.

За мгновенную смену позиций здесь отвечает механик-водитель с позывным «Трак». До участия в спецоперации он работал шеф-поваром в ресторане. Теперь освоил новую профессию.

«Родина позвала, ты принимаешь все и начинаешь жить немножко по-новому. Здесь мы также живем, дружим, общаемся. Просто немножко поменялась жизнь. Родина позвала защищать и мы ее защищаем», - сказал «Трак».

После серии выстрелов экипажу поступают новые координаты целей. Смена позиции. Гаубица срывается с места, чтобы также неожиданно вновь напомнить о себе противнику уже на другом участке фронта.

Крупным калибром по опорным пунктам националистов работают расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». На кадрах с беспилотника видны последствия его разрушительной силы. От позиций противника остались одни руины. Не устояло перед российским «Тюльпаном» и целое здание, в котором укрывались боевики.

«Пробивает свободно, углубляясь в бетон метров на пять. В землю до десяти метров может углубиться и там произвести разрыв», - рассказал командир орудия.

Расчет миномета работает слажено. Такие «Тюльпаны» называют кочующими. Они постоянно в движении. Выстрелил, быстро сменил локацию. Бойцы не привязаны к минометной батарее и работают самостоятельно.

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