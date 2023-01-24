Армия Армия спецоперация ТЕГИ

Командир батареи «Мста-С» рассказал, как «артиллерийские планшеты» помогают поражать цели в зоне СВО

06:32 24.01.2023
Артиллеристы ЦВО препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступление пехоты на всех направлениях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В артиллерийские подразделения Вооруженных сил России, работающие в зоне специальной военной операции, внедряются современные технологии обмена информацией — защищенные электронные планшеты, которые помогают быстро получать информацию о целях. Об этом рассказал командир батареи самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» под позывным Сура.

САУ «Мста-С» в зоне спецоперации используют тактику «кочующего орудия», отметил он.

«Работаем в основном методикой "кочующего орудия": пришла цель, выехали на позиции, отработали. Первый (залп. - Прим.ред.) - пристрелочный, и приступаем сразу к поражению. Дожидаемся результата поражения цели, уезжаем с огневой позиции. Районы постоянно меняем, с одних и тех же огневых не работаем», - рассказал Сура.

Командир батареи добавил, что в подразделения активно внедряются новые технологии - электронные планшеты для артиллеристов.

«Новые технологии в последнее время внедряются. Такие технологии, как артиллерийские планшеты. Они уменьшают время поступления цели с командно-наблюдательных пунктов. Сразу идет работа непосредственно с огневой позиции, намного быстрее это происходит и удобнее», - объяснил военнослужащий.

Слаженные и эффективные действия артиллеристов ЦВО препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия сухопутных войск на всех направлениях.

Ранее российский военнослужащий в составе штурмового отряда рассказал «Звезде», как украинских боевиков «выкуривают» из домов в Артемовске Донецкой Народной Республики при помощи противотанковых ракетных комплексов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:43 В стране и мире
Антонов встретился с новым послом США в России
20:10 В стране и мире
Путину представили проект соглашения о создании с Белоруссией центров подготовки военных
01:05 Армия
Видео
Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный аэродром «Джейрах»
18:34 Спорт
Видео
На Australian Open охрана хотела отнять у болельщика сербский флаг за сходство с российским
22:20 В стране и мире
Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат военнослужащим
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.