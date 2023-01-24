Командир батареи «Мста-С» рассказал, как «артиллерийские планшеты» помогают поражать цели в зоне СВО

Артиллеристы ЦВО препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступление пехоты на всех направлениях.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В артиллерийские подразделения Вооруженных сил России, работающие в зоне специальной военной операции, внедряются современные технологии обмена информацией — защищенные электронные планшеты, которые помогают быстро получать информацию о целях. Об этом рассказал командир батареи самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» под позывным Сура.

САУ «Мста-С» в зоне спецоперации используют тактику «кочующего орудия», отметил он.

«Работаем в основном методикой "кочующего орудия": пришла цель, выехали на позиции, отработали. Первый (залп. - Прим.ред.) - пристрелочный, и приступаем сразу к поражению. Дожидаемся результата поражения цели, уезжаем с огневой позиции. Районы постоянно меняем, с одних и тех же огневых не работаем», - рассказал Сура.

Командир батареи добавил, что в подразделения активно внедряются новые технологии - электронные планшеты для артиллеристов.

«Новые технологии в последнее время внедряются. Такие технологии, как артиллерийские планшеты. Они уменьшают время поступления цели с командно-наблюдательных пунктов. Сразу идет работа непосредственно с огневой позиции, намного быстрее это происходит и удобнее», - объяснил военнослужащий.

Слаженные и эффективные действия артиллеристов ЦВО препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия сухопутных войск на всех направлениях.

Ранее российский военнослужащий в составе штурмового отряда рассказал «Звезде», как украинских боевиков «выкуривают» из домов в Артемовске Донецкой Народной Республики при помощи противотанковых ракетных комплексов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.