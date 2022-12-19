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Мощь «Тюльпанов»: как работают минометы самого крупного в мире калибра в зоне СВО

05:39 19.12.2022
Снаряды самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» пробивают даже трехметровые бетонные стены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

240-мм минометы «Тюльпан» являются единственными в мире минометами крупного калибра. Снаряды миномета 2С4 весом от 130 до 230 кг пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров.

«Стоит задача по уничтожению укрепрайонов и окопов противников. 2С4 «Тюльпан», калибр 240. Насколько я знаю, крупнее калибра нет. Самые мощные они. Мы частенько поддерживаем пехоту. И от нашей точности и слаженности зависит многое», - рассказал командир орудия, позывной «Баркас».

После проведения стрельбы артиллерийские подразделения меняют позиции.

«Моя задача заключается в подготовке машины к боевым действиям. Надо выполнить все быстро, отработать цели. Основного опыта у меня не было вождения вообще. Машина сама по себе не сложная. Нужно читать книги, инструкции о них и слушать старших командиров. Если будешь все выполнять, проблем не будет», - отметил старший механик-водитель, позывной «Железо».

Минометные расчеты корректируют стрельбу с беспилотных летательных аппаратов, позволяя с большой точностью уничтожать важные узлы военной инфраструктуры ВСУ и способствуют продвижению мотострелковых подразделений ЦВО.

Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.

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