Во время боевых действий в Мариуполе националисты с особой жестокостью били по гражданским, включая объекты культуры.

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Сотрудники краеведческого музея в Мариуполе впервые после отступления украинских войск смогли попасть на работу. До сих пор в выставочных залах и хранилищах российские саперы вели разминирование. Здание сильно повреждено: во время обстрелов здесь прятались мирные жители, а по таким объектам националисты били с особой ожесточенностью.

В мирное время Мариупольский краеведческий музей был любимым местом Виталия Попова. Раз в месяц, вместе с семьей, он приходил полюбоваться экспозициями разных эпох. Как только в городе начались бои - пришлось уехать. Вернулся в Мариуполь уже после освобождения его от неонацистов. Признается, когда увидел то, что стало с музеем после обстрелов, на какое-то время у него пропал дар речи.

«Из всего музея сохранилась только библиотека. Больше ничего. Рукописи не горят», - сказал житель Мариуполя Виталий Попов.

Сейчас Виталий работает здесь сторожем. Охраняет помещение от местных мародеров. Когда в Мариуполе было по-настоящему жарко, в подвалах этого музея прятались местные жители. В итоге и это здание попало под обстрел. В течение трех дней, после прилета артиллерии, оно выгорело дотла. Не уцелел даже автобус, который находился тогда на заднем дворе. Спасти удалось только несколько экспонатов. Это бюсты Владимира Ильича Ленина и товарища Жданова, в честь которого Мариуполь получил свое первое название.

Здание находится в самом центре Мариуполя. Эта часть города самая пострадавшая. Нет ни одной целой постройки. Первыми, после обстрела, это здание посетили как раз украинские боевики. С одной целью - навредить мирному населению. Выставочные залы музея внутри полностью разрушены. Здесь множество сгоревших сейфов, в которых хранились артефакты. Повсюду очень много разбитого стекла и камней.

«Здесь стояло великолепное чучело кабана. Огромный зверь. Я на Украине такого не видела. Но сейчас, конечно, это все сгорело», - с сожалением констатирует замдиректора по науке Мариупольского краеведческого музея Надежда Гашиненко.

Разрушенные помещения сотрудники музея осматривают впервые после обстрелов. Раньше в музей гражданских не пускали саперы. Инженеры обследуют его второй месяц и до сих пор находят схроны со взрывчаткой.

«Эндоскопом мы проверяем пустоты стен на наличие схронов, боеприпасов и гранат», - объяснил сапер сводного отряда инженерных войск Тихоокеанского флота с позывным «Витязь».

На данный момент инженеры с Дальнего Востока полностью очистили территорию. В ближайшее время здание начнут ремонтировать. Всего от обстрелов украинских националистов в Мариуполе пострадало более 90% учреждений культуры. Некоторые из них уже восстанавливают. В художественном музее, куда тоже неоднократно прилетали осколки от артиллерийских снарядов, уже поменяли окна и кровлю. Скоро начнется отделка фасада.

«Самое главное, что у нас есть люди, которые не безразличны, которые остались в городе и которые горят своей работой и то, что они делают. Планируется также восстановить Дворец культуры Металлургов и Дворец культуры строителей. Об этом у нас информация есть», - поделился завсектором культуры и инфраструктуры города Мариуполя Никита Ковалев.

В городе планируют восстановить все объекты культуры. Но массово их начнут реставрировать уже в следующем году. Сейчас в приоритете - строительство жилья и расселение оставшихся без крова мариупольцев.