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Саперы ВВО очистили Дворец культуры в Мариуполе от снарядов боевиков: кадры работы

Анастасия Бобылева
Александр Федорчак
05:00 20.01.2023
У здания разрушены стены и повреждены трансформаторные щитки, а внутри лежат горы мусора. Однако теперь у Дворца есть шанс вернуться к жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В зоне ответственности Восточного военного округа проходит разминирование местного Дворца культуры металлургов в Мариуполе. Он был обстрелян артиллерией украинских боевиков, и теперь дворец мало похож на то, как он выглядел раньше. Российские военнослужащие внимательно осмотрели каждый уголок здания, чтобы разминировать его.

Снаружи картинка апокалипсическая, а внутри практически нет ничего целого. Прострелянные трансформаторные щитки, разрушенные стены. Среди груд мусора можно найти даже кинопленку.

Директор учреждения Ирина Аникеева в таком состоянии это здание впервые увидела в начале апреля. Тогда уже отсюда выкурили украинских военных, а в помещениях поселились местные жители, чьи дома были уничтожены в результате боев.

«Когда сильно стали стрелять, я уже не могла ходить сюда. Когда чуть-чуть стало потише, я пришла и увидела Дворец в разрушенном состоянии. Потом пришли российские военные и попросили мирных покинуть подвальные помещения, потому что здесь были активные боевые действия», - рассказала она.

О том, что здесь творился настоящий хаос, можно догадаться по костюмерной. Разрушенный Дворец культуры после освобождения города стал настоящим раем для мародеров.

Здание каждый день осматривает сторож Виктор Набока. Он признался, что ему больно даже смотреть на то, во что превратился дворец.

Украинские боевики были здесь меньше месяца, но их боеприпасами буквально усеяны помещения, поэтому персонал приходит сюда только после тщательной проверки саперов. По просьбе властей города территорию разминирует сводный отряд инженерных войск Тихоокеанского флота.

Машинка с названием «скоробей» - верный помощник саперов. Ее используют для поиска взрывоопасных предметов в помещениях.

А вот зрительный зал саперы проходят ногами, держа фонарики и щупы. Главное правило - внимательно смотреть под ноги.

Для поиска предметов в слишком узких проемах используют эндоскопы. Этот трехметровый шнур может пролезть в любое отверстие. А камера, которая находится на наконечнике, дает четкую картинку.

Саперы из восточного военного округа полностью осмотрели эту территорию. Теперь здесь безопасно. Уже в этом году Дворец культуры металлургов начнут восстанавливать. Через несколько лет в эти залы и секции вновь вернуться творческие коллективы Мариуполя.

Ранее саперы начали разминирование Мариупольского зоопарка. После обстрелов националистов многие животные погибли, другие испытали большой стресс. Теперь зоопарку предстоит вернуться к привычному образу жизни.

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