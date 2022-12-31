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Российские военные привезли воду и горячую пищу для жителей левобережного района Мариуполя

14:58 31.12.2022
Также инженерные войска разминируют здания для дальнейшего ремонта и восстановительных работ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие сводного отряда инженерных войск и войск РХБ защиты провели гуманитарную акцию для жителей левобережного района Мариуполя. Он граничит с заводом «Азовсталь», где шли тяжелые бои с националистами.

В этой части города отсутствует свет, питьевая вода, газ и практически не работает социальная инфраструктура. Сводный отряд учебного центра Инженерных войск разминирует здания для дальнейшего ремонта и восстановительных работ.

Командование отряда организовало доставку и раздачу жителям питьевой воды из скважины Новоазовска. Она доставляется специальным автомобилем АРС объемом около 3000 литров.

Кроме того, в специально оборудованном гуманитарном пункте осуществляется раздача всем нуждающимся приготовленной специалистами подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ горячей пищи.

Напомним, ранее в СК России заявили, что несколько тысяч убитых мирных жителей нашли в Мариуполе после отхода из него боевиков. Следствие полагает, что националисты создавали препятствия для эвакуации гражданских, чтобы они становились «живой мишенью».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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