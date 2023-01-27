В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его африканское турне

Ян Брацкий
02:27 27.01.2023
По мнению главы МИД РФ, западные журналисты воспроизводили картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа.
Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его африканское турне
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
Читайте нас на:

Западные средства массовой информации искаженно освещали поездку министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Африку. С таким заявлением выступил сам глава МИД РФ, который на этой неделе посетил ЮАР, Анголу, Эритрею и Эсватини.

«И в ЮАР, и в Анголе, и в Эсватини были представители СМИ, которые откровенно представляют информационные интересы Запада. Были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа», - цитирует РИА Новости слова Лаврова.

В ходе африканского турне глава российской дипломатии сделал ряд важных заявлений. Среди них перспективы обсуждения единой валюты стран БРИКС. Этот вопрос планируется поднять на полях следующего саммита Объединения. Помимо России в него входят Китай, Бразилия, ЮАР и Индия. Стороны встретятся в августе этого года в Южноафриканской республике.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:55 В стране и мире
В ООН заявили, что поставка танков Украине не является движением в верном направлении
20:58 В стране и мире
Politico: Киев получит усовершенствованные Abrams, но без секретного оборудования
20:25 В стране и мире
Politico: передача Украине истребителей F-15 и F-16 может превратиться в «логистический кошмар»
19:33 В стране и мире
Нуланд: США не успеют отправить танки Abrams на Украину к весне
19:19 В стране и мире
WSJ: США угрожали Турции за прилеты на ее территорию Boeing и Airbus российских авиакомпаний
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.