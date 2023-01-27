Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его африканское турне

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Западные средства массовой информации искаженно освещали поездку министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Африку. С таким заявлением выступил сам глава МИД РФ, который на этой неделе посетил ЮАР, Анголу, Эритрею и Эсватини.

«И в ЮАР, и в Анголе, и в Эсватини были представители СМИ, которые откровенно представляют информационные интересы Запада. Были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа», - цитирует РИА Новости слова Лаврова.

В ходе африканского турне глава российской дипломатии сделал ряд важных заявлений. Среди них перспективы обсуждения единой валюты стран БРИКС. Этот вопрос планируется поднять на полях следующего саммита Объединения. Помимо России в него входят Китай, Бразилия, ЮАР и Индия. Стороны встретятся в августе этого года в Южноафриканской республике.