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Лавров: создание единой валюты БРИКС обсудят на саммите в ЮАР

Семен Лавров
17:14 25.01.2023
По словам министра, это связано с тем, что страны, которые владеют нынешней международной валютно-финансовой системой, недоговороспособны.
Лавров: создание единой валюты БРИКС обсудят на саммите в ЮАР
© Фото: Vishal Bhatnagar, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В рамках следующего саммита Объединения Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР (БРИКС) страны обсудят создание собственной валюты для расчетов внутри организации. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях, прозвучали - о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС», - сказал министр после переговоров с лидером Анголы, которые прошли в рамках его поездки по африканским странам.

Встреча представителей участников организации, на которой будет обсуждаться данная инициатива, пройдет в Южноафриканской Республике в конце августа этого года, напомнил Лавров.

«Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, они видят недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать механизмы для обеспечения устойчивого развития, которые будут защищены от диктата извне», - объяснил он.

В рамках рабочей поездки по Африке Сергей Лавров уже посетил страну, которая летом будет принимать у себя представителей БРИКС. Выступая на пресс-конференции вместе с коллегой из ЮАР, он заявил, что война Запада против России уже является не гибридной, а почти настоящей.

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