Шольц заявил об отказе Германии передавать танки Украине

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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует передавать Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. По его словам, это предотвратит прямую конфронтацию между Россией и НАТО.

Шольц отметил, что Германия является одним из самых решительных сторонников Украины, но поддерживает ее «в меру своих возможностей». При этом страна не собирается предпринимать односторонние решения.

«Это критерий нашей решительной, но осторожной политики — он будет действовать и в следующем году», — сказал канцлер в интервью Süddeutsche Zeitung.

Олаф Шольц также отметил, что подавляющее большинство жителей Германии считаю данную позицию правильной.

Ранее официальный Берлин уже неоднократно заявлял о причинах отказа поставлять танки Киеву. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой нежелание ФРГ предать тяжелую бронетехнику. По его словам, поставляемая Германией техника - это не то, в чем больше всего нуждается Украина.