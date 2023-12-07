Замминистра обороны Горемыкин вручил удостоверение главы ЦАТРА Лазареву

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин вручил удостоверение главного режиссера Центрального академического театра Российской армии Александру Лазареву.

Перед этим его представил коллективу театра первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов - он сделал это по поручению главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу.

«Этот период оставил огромный след в моей душе, всегда с теплотой говорю, как в буквальном смысле прожил здесь два года - это одни из лучших воспоминаний в моей жизни. Так что я вернулся домой», - вспомнил Александр Лазарев период своей службы в этом театре.

Лазареву также были переданы поздравления с назначением от министра обороны, также Цаликов пожелал новому главному режиссеру и коллективу театра творческих успехов.

Ранее Александр Лазарев рассказал «Звезде», как будет совмещать новую должность с исполнением ролей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.