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Представитель известной российской актерской династии, народный артист РФ Александр Лазарев возглавил Театр Российской армии. В Минобороны РФ приняли решение о назначении актера главным режиссером театра.

С 2020 года в театре не было главного режиссера, руководство театром с 2012 года осуществляет директор ЦАТРА, заслуженный работник культуры России Иван Чурсин.

Александр Лазарев - сын народных артистов России Александра Лазарева и Светланы Немоляевой, много лет работал в театре «Ленком» у Марка Захарова. Сыграл графа Альмавиву в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

У Лазарева есть опыт армейской службы: он служил в составе военной команды при Центральном академическом театре Советской армии.

Среди его киноработ - роль графа Алексея Орлова-Чесменского в «Гардемаринах» и Александр Бенкендорф в «Союзе спасения».