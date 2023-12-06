Режиссер ЦАТРА Лазарев рассказал, как будет совмещать новую должность с актерством

Новый режиссер Театра Российской армии рассказал, что у него хватает сил и творческой энергии совмещать работу режиссера и актера.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Возглавивший Центральный театр Российской армии Александр Лазарев рассказал «Звезде», что будет совмещать новую должность и работу артистом в «Ленкоме».

«Я получил предложение где-то месяц назад. Это было как снег на голову. Постепенно привыкал к этой мысли. Действительно, предложение грандиозное. Я благодарен за такое доверие. О планах говорить пока рано», - рассказал Лазарев.

Народный артист добавил, что театр имеет потрясающие традиции, при этом он не должен становиться музеем, нужно развиваться и идти вперед.

«Что касается совмещений, я остаюсь артистом театра "Ленкома", буду играть свои роли, сил, творческой энергии и мотора пока хватает. Я способен делать это одновременно», - заключил Лазарев.

Ранее стало известно о назначении Александра Лазарева главным режиссером Центрального театра Российской армии. Ранее народный артист служил в составе военной команды при Центральном академическом театре Советской армии.