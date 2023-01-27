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В Раде предложили исключить Тимошенко из «Батькивщины» за отдых в Дубае

Семен Лавров
17:55 27.01.2023
Данное заявление сделала Марьяна Безуглая из партии «Слуга народа», откуда на этой неделе исключили депутата Николая Ищенко, замеченного на отдыхе в Таиланде.
В Раде предложили исключить Тимошенко из «Батькивщины» за отдых в Дубае
© Фото: Pavlo_bagmut, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Юлию Тимошенко, недавно замеченную на отдыхе в Дубае, предложили исключить из партии «Батькивщина», бессменным лидером и основателем которой она является. Данное заявление сделала депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

«Обращаюсь к ВО "Батькивщина" с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии», - написала она в Facebook*.

Ранее стало известно, что из вышеупомянутой партии «Слуга народа» исключили депутата Николая Тищенко. Причиной для этого стало то, что он нарушил запрет на выезд за рубеж, введенный Зеленским для украинских чиновников и силовиков. Как сообщается, его заметили в Таиланде, где он, предположительно, находился на отдыхе.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

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