Тимошенко заметили на пляже в Дубае

Бывшего премьер-министра Украины увидели на территории одного из пятизвездочных отелей на насыпном острове Палм-Джумейра.

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Главу партии «Батькивщина» и бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко заметили на отдыхе в Дубае. Она, как сообщают СМИ, провела новогодние праздники на вилле одного из пятизвездочных отелей на насыпном острове Палм-Джумейра.

По данным журналистов, Тимошенко отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах с супругом и внуками. Также в Дубае заметили и других известных украинских политиков.

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский запретил чиновникам выезд за рубеж. Исключение сделали только для служебных целей.

После этого в Таиланде заметили народного депутата Николая Тищенко. Его накануне исключили из партии «Слуга народа».