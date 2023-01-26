Депутата Рады исключили из партии «Слуга народа» после поездки в Таиланд

Николая Тищенко заподозрили в том, что он нарушил запрет на выезд за рубеж по личным целям.

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Народного депутата Украины Николая Тищенко исключили из партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Поводом для этого стала его поездка в Таиланд, где он, предположительно, решил провести отпуск.

При этом недавно украинский президент запретил чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж. Исключение сделали только для служебных целей.

«Руководствуясь положениями п. 9.1.22 статьи 9 устава партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии», - заявила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Напомним, недавно с поста заместителя генерального прокурора Украины был уволен Алексей Симоненко. Такое решение было принято после скандала с десятидневным отдыхом в Испании.

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