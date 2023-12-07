В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста

В Италии опубликовали видео, на котором Артем Усс в составе «кортежа» из четырех автомобилей направляется к границе со Словенией.

© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Побег сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, за которого в США объявили вознаграждение в 7 миллионов долларов, запечатлели камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал итальянский телеканал Sky.Tg24.

По данным с камер, Артем Усс покинул арендованную квартиру, где находился под домашним арестом, вместе с одним из организаторов побега, а затем направился к границе со Словенией в составе «кортежа» из четырех черных машин.

В издании il Foglio со ссылкой на прокуратуру добавили, что у организаторов побега было специальное устройство, которое позволило на время отключить работу электронного браслета - сигналы тревоги появились только через час, а, приехав на место, карабинеры смогли попасть в квартиру только после взлома двери. Представители миланской прокуратуры добавили, что за 79 дней электронный браслет сработал 124 раза, часть из которых совпадает по времени с осмотром локаций для будущей операции.

Итальянская полиция исключила участие спецслужб РФ в побеге Артема Усса. Главный прокурор Милана считает, что в побеге могут быть задействованы другие лица.

Ранее в Италии объявили о начале операции по аресту шести человек, которые помогали российскому предпринимателю. Артему Уссу сбежать в марте 2023 года из под домашнего ареста в Милане.