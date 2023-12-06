Итальянская полиция исключила участие спецслужб РФ в побеге Артема Усса

По словам главного прокурора Милана, в побеге могут быть замешаны другие лица, кроме фигурантов дела.

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Итальянские сотрудники правоохранительных органов исключили участие спецслужб России и жены бизнесмена Артема Усса в организации его побега. Об этом пишет Life со ссылкой на слова главного прокурора Милана Марчелло Виолы.

Как пишет издание, прокурор Милана заявил, что к инциденту могут быть причастны другие люди, не только фигуранты дела. Кроме того, Виола сообщил об отсутствии свидетельств о причастности к побегу жены Усса.

Отмечается, что первых подозреваемых удалось поймать благодаря определению номерных знаков автомобиля, на котором Усс сбежал с места нахождения под домашним арестом. Прокурор Милана рассказал, что преступниками пять раз осматривалось место запланированной операции за несколько дней до побега.

Ранее появилась информация, что Италия проводит операцию по аресту шести человек, помогавших бежать из-под домашнего ареста бизнесмену Артему Уссу. Работы итальянские правоохранительные органы вели в провинции Брешня, а также в Словении и Хорватии.