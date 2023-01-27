Назаров в роли Кисы Воробьянинова в «12 стульях» исчез с сайтов о кино

Накануне стало известно, что народного артиста РФ заменят в картине другим актером, а сцены с Назаровым переснимут.

© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Со страниц российских сайтов о кино, посвященных новой экранизации «12 стульев», пропала роль и имя народного артиста РФ Дмитрия Назарова, который ранее был уволен из МХТ имени Чехова.

Накануне стало известно, что Назарова заменят в фильме другим актером. Он должен был исполнять роль Кисы Воробьянинова и уже успел сняться в нескольких сценах. Однако, как накануне заявил режиссер картины Петр Зеленов, эпизодов с этим актером сняли немного и заново сделать это с другим артистом будет несложно.

Следует отметить, что супруга Назарова Ольга Васильева на одном из ресурсов все же остается в списке актеров, задействованных в фильме. Там она, как утверждается, исполнит роль возлюбленной Воробьянинова Елены Боур.

Кроме того, на одном из сайтов о кино еще есть фотографии с Назаровым, которые были сделаны во время съемок «12 стульев».

Ранее заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Вадим Верник назвал «Звезде» имена актеров, которым достались роли, которые ранее в спектаклях «Лес» и «Мастер и Маргарита» исполнял Назаров.