В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назаров в роли Кисы Воробьянинова в «12 стульях» исчез с сайтов о кино

Анна Назайкина
16:27 27.01.2023
Накануне стало известно, что народного артиста РФ заменят в картине другим актером, а сцены с Назаровым переснимут.
Назаров в роли Кисы Воробьянинова в «12 стульях» исчез с сайтов о кино
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
Читайте нас на:

Со страниц российских сайтов о кино, посвященных новой экранизации «12 стульев», пропала роль и имя народного артиста РФ Дмитрия Назарова, который ранее был уволен из МХТ имени Чехова.

Накануне стало известно, что Назарова заменят в фильме другим актером. Он должен был исполнять роль Кисы Воробьянинова и уже успел сняться в нескольких сценах. Однако, как накануне заявил режиссер картины Петр Зеленов, эпизодов с этим актером сняли немного и заново сделать это с другим артистом будет несложно.

Следует отметить, что супруга Назарова Ольга Васильева на одном из ресурсов все же остается в списке актеров, задействованных в фильме. Там она, как утверждается, исполнит роль возлюбленной Воробьянинова Елены Боур.

Кроме того, на одном из сайтов о кино еще есть фотографии с Назаровым, которые были сделаны во время съемок «12 стульев».

Ранее заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Вадим Верник назвал «Звезде» имена актеров, которым достались роли, которые ранее в спектаклях «Лес» и «Мастер и Маргарита» исполнял Назаров.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:35 В стране и мире
Видео
Захарова спросила у Столтенберга, считает ли он граждан стран НАТО за болванов
16:27 В стране и мире
Назаров в роли Кисы Воробьянинова в «12 стульях» исчез с сайтов о кино
15:45 В стране и мире
Совет ЕС на полгода продлил санкции против России
15:28 В стране и мире
В России сайты ФБР и ЦРУ заблокировали за фейки о ВС РФ
15:27 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места ЧП с Ми-8 во Внуково
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.