Верник рассказал о доставшихся Коту и Чонишвили ролях Назарова

Народный артист РФ Назаров в течение долгого времени исполнял в «Мастере и Маргарите» роль Воланда, а в спектакле «Лес» - Геннадия Несчастливцева.

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Заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник рассказал «Звезде» о двух актерах, которых театр пригласил, чтобы они исполнили роли вместо Дмитрия Назарова в спектаклях Московского художественного театра.

Народный артист РФ Дмитрий Назаров в течение долгого времени исполнял в постановке «Мастер и Маргарита» роль Воланда, а в спектакле «Лес» он запомнился зрителю как пеший путешественник Геннадий Несчастливцев.

Теперь после того, как актер лишился места в театре, его роли перейдут к актерам Анатолию Коту и Сергею Чонишвили.

«Анатолия Кота пригласили на роль в “Мастере и Маргарите”, а Сергея Чонишвили - в спектакль “Лес”», - заявил Верник.

Ранее в театре сообщили о том, что роль Несчастливцева вместо потерявшего работу в МХТ Назарова исполнит заслуженный артист РФ, популярный мастер озвучивания Сергей Чонишвили.