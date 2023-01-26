Верник рассказал о доставшихся Коту и Чонишвили ролях Назарова
Заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник рассказал «Звезде» о двух актерах, которых театр пригласил, чтобы они исполнили роли вместо Дмитрия Назарова в спектаклях Московского художественного театра.
Народный артист РФ Дмитрий Назаров в течение долгого времени исполнял в постановке «Мастер и Маргарита» роль Воланда, а в спектакле «Лес» он запомнился зрителю как пеший путешественник Геннадий Несчастливцев.
Теперь после того, как актер лишился места в театре, его роли перейдут к актерам Анатолию Коту и Сергею Чонишвили.
«Анатолия Кота пригласили на роль в “Мастере и Маргарите”, а Сергея Чонишвили - в спектакль “Лес”», - заявил Верник.
Ранее в театре сообщили о том, что роль Несчастливцева вместо потерявшего работу в МХТ Назарова исполнит заслуженный артист РФ, популярный мастер озвучивания Сергей Чонишвили.