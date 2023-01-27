Опубликованы первые кадры с места ЧП с Ми-8 во Внуково
Ранее утверждалось, что из-за сильного ветра вертолет могло раскрутить, после чего повредился винт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» сделал кадры из аэропорта Внуково, ему удалось снять на видео место, где, предположительно, и произошло ЧП с Ми-8. Судя по записи, около поврежденного вертолета сейчас находятся машины экстренных служб.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вертолет совершил жесткую посадку из-за повреждения лопастей.
Позже в Управлении делами президента заявили, что борт спецотряда «Россия» только собирался взлетать, но, как предполагается, по причине мощного ветра воздушное судно «раскрутило», после чего повреждение получил винт.
По последним данным, в результате авиационного происшествия никто не пострадал. Было добавлено, что в кабине пассажиров не было. Начались соответствующие разбирательства.