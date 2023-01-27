«Интерфакс»: Ми-8 совершил жесткую посадку во Внукове
Как утверждается, воздушное судно зацепило лопастями землю.
© Фото: Владимир Баранов, РИА Новости
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку во Внукове, передает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы.
Агенство сообщает, что воздушное судно зацепило лопастями землю, вследствие чего повредилось. По предварительной информации, при авиационном происшествии есть пострадавшие.
В свою очередь ТАСС пишет, что у воздушного судна произошло повреждение винта в ходе посадки.