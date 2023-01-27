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В УД президента сообщили о начале разбирательства после ЧП с Ми-8 во Внуково

Анна Назайкина
14:52 27.01.2023
Сообщается, что борт только собирался вылетать, однако, предположительно, из-за мощного ветра вертолет «раскрутило».
В УД президента сообщили о начале разбирательства после ЧП с Ми-8 во Внуково
© Фото: Игорь Агеенко, РИА Новости
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В результате авиационного происшествия во Внуково с вертолетом летного спецотряда «Россия» никто не пострадал, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Управления делами президента РФ Елену Крылову.

Она рассказала, что борт только собирался вылетать, однако, предположительно, вследствие мощного ветра вертолет «раскрутило», а затем пострадал винт.

В свою очередь, РИА Новости, также со ссылкой на управделами президента, сообщает, что после ЧП с вертолетом началось разбирательство. Кроме того, по данным агентства, пассажиров в кабине вертолета не было.

Ранее появились сообщения, что вертолет совершил жесткую посадку во Внуково. Впоследствии было добавлено, что он зацепил лопастями землю.

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