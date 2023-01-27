В МО РФ заявили, что массированный удар по инфраструктуре Украины сорвал перевозки вооружений НАТО

В российском оборонном ведомстве сообщили, что в результате удара была нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению техники украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России заявили, что массированный удар по украинской инфраструктуре сорвал перевозку вооружений противника в районы боевых действий, в том числе вооружений из стран Североатлантического альянса. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства подчеркнул, что цели массированного удара, который накануне нанесли ВС РФ, достигнуты, все назначенные объекты поражены. Кроме того, в результате удара была нарушена работа предприятий по ремонту военной техники вооруженных формирований Украины, добавил Конашенков.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что российские войска, наступая, заняли новые рубежи на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Также Конашенков рассказал о работе наших сил ПВО. По его словам, в районе Угледара сбит украинский штурмовик Су-25. За сутки уничтожены 11 украинских беспилотников.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов