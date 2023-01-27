МО РФ: российские войска, наступая, заняли новые рубежи на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

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Минобороны России сообщает об успешных наступательных действиях подразделений группировки «Восток». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия, заняв новые выгодные рубежи, и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики», - сказал Конашенков.

Как он уточнил, украинские боевики потеряли за сутки на этих направлениях до 65 человек, танк, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, три автомобиля и две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Купянское направление отметилось нанесением артиллерии Западной группировки войск огневого поражения врагу. Под град снарядов попали подразделения 103-й бригады территориальной обороны врага в районе Песчаного, а также 14-я механизированная бригада украинских боевиков в районе Синьковки в Харьковской области. При этом было уничтожено более 30 радикалов, два автомобиля, артсистема М777 американского производства, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении армейская авиация и артиллерия группировки «Центр» нанесла огневое поражение подразделениям 24-й и 92-й мехбригад украинских боевиков. Это произошло в районах населенных пунктов Островское (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Враг потерял там до 40 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20 и артсистему М777 американского производства.

Донецкое направление за последние сутки стало ареной успешных наступательных действий Южной группировки российских войск. В ходе этих действий было уничтожено более 80 украинских боевиков, вражеский танк, три БМП, три пикапа, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица и «Мста-Б». Также враг недосчитался самоходной артустановки американского производства М109 Paladin и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 из той же страны.

Еще Конашенков сообщил об уничтоженном складе артбоеприпасов для украинских боевиков. Это произошло в районе Щурово на территории ДНР.

А на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы российским войскам удалось уничтожить украинскую боевую машину РСЗО «Град», гаубицу М777 американского производства и склад боеприпасов врага.

Игорь Конашенков подвел итог нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Огневое поражение было нанесено 79 артиллерийским подразделениям украинских боевиков, а также другим войскам противника в 102 районах.

Кроме этого, удалось вскрыть позицию и уничтожить РЛС для зенитного ракетного комплекса С-300, принадлежавшего противнику.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и об успехах наших средств ПВО. Так, ими был сбит вражеский штурмовик Су-25. Это произошло в районе Угледара на территории ДНР.

Зенитчики сбили, кроме этого, 11 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Берестовое (Харьковская область), Пролетарка, Малая Кардашинка (Херсонская область), Мирное (Запорожская область), Кременная, Оборотновка, Баранниковка (ЛНР), Угледар, Новомайорское и Никольское (ДНР).

Еще были перехвачены 14 украинских снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS. Это произошло в районе Попасной в ЛНР, Владимировки, Валерьяновки, Комсомольского в ДНР, а также Раденска в Херсонской области.

Конашенков озвучил актуальные данные потерь военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 380 самолетов, 204 вертолетов, 2 967 беспилотников, 402 ЗРК, 7 644 танков и других боевых бронированных машин, 991 боевой машины РСЗО, 3 932 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 191 единицы специальной военной автотехники.

Также Игорь Конашенков заявил, что массированный удар по инфраструктуре Украины сорвал перевозки вооружений НАТО.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов