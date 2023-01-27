Советник Пушилина заявил, что ВС РФ закрепились на окраине Угледара

Российские военные провели зачистку занятых поселков. Игорь Кимаковский добавил, что сам вернулся с зоны боевых действий.

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Дачные поселки, расположенные на окраине Угледара, находятся под контролем Вооруженных сил РФ. С таким заявлением выступил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Они закрепились в районе дачных поселков, где уже практически зачистка завершена, и в коттеджном поселке - это окраина возле АЗС и возле одного из коммунальных предприятий города», - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Кимаковского, вооруженные формирования Украины перебрасывают свои силы из-под Артемовска в Угледар. Как утверждает советник врио руководителя республики, потеря Угледара станет для Киева очень серьезным тактическим поражением.

Ранее корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев в своем сюжете рассказал, как расчет «Мста-С» уничтожил пункт управления украинских боевиков и склады с боеприпасами.