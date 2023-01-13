Орбан заявил, что ЕС недостает смелости признать санкции против РФ ошибкой
Европейским политикам не хватает смелости, чтобы признать санкции против России ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он также упомянул и об интересах своей страны в этом вопросе.
«Я бы лично хотел - и, думаю, это было бы в интересах Венгрии, - чтобы наконец вышел кто-нибудь достаточно смелый с крепкими бицепсами и широкими плечами и сказал бы: "Люди, мы с этим облажались!"», - выразил свое мнение премьер в эфире радио Kossuth.
Орбан также считает, что из-за этого ожидать отмены санкций в ближайшее время не стоит. Он хотел бы повлиять на Брюссель в принятии этого решения, но у Венгрии нет такой возможности. Она способна лишь «тормозить» разрушительные процессы, которые запускают более крупные европейские страны.
При этом, несмотря на то что Европа продолжает свой санкционный курс, у венгерского премьера есть единомышленники. В частности, экс-премьер Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт на прошлой неделе заявил об обратном эффекте от введенных ограничений. По его словам, даже в условиях санкций России удалось увеличить товарооборот с большинством стран ЕС в 2022 году. При этом западная экономика находится в состоянии кризиса.