Орбан заявил, что ЕС недостает смелости признать санкции против РФ ошибкой

При этом у Венгрии недостаточно влияния, чтобы заставить крупные страны ЕС отказаться от проводимой в отношении России экономической политики, считает премьер.

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Европейским политикам не хватает смелости, чтобы признать санкции против России ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он также упомянул и об интересах своей страны в этом вопросе.

«Я бы лично хотел - и, думаю, это было бы в интересах Венгрии, - чтобы наконец вышел кто-нибудь достаточно смелый с крепкими бицепсами и широкими плечами и сказал бы: "Люди, мы с этим облажались!"», - выразил свое мнение премьер в эфире радио Kossuth.

Орбан также считает, что из-за этого ожидать отмены санкций в ближайшее время не стоит. Он хотел бы повлиять на Брюссель в принятии этого решения, но у Венгрии нет такой возможности. Она способна лишь «тормозить» разрушительные процессы, которые запускают более крупные европейские страны.

При этом, несмотря на то что Европа продолжает свой санкционный курс, у венгерского премьера есть единомышленники. В частности, экс-премьер Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт на прошлой неделе заявил об обратном эффекте от введенных ограничений. По его словам, даже в условиях санкций России удалось увеличить товарооборот с большинством стран ЕС в 2022 году. При этом западная экономика находится в состоянии кризиса.