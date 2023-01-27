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Схватку сотрудника охраны и напавшего с АК на посольство Азербайджана сняли камеры

Анна Назайкина
11:24 27.01.2023
На кадрах видно, как мужчина с оружием врывается в здание и начинает стрелять в находившихся на посту сотрудников охраны.
© Видео: strnov, VK © Фото: strnov, VK
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Момент нападения с автоматом на посольство Азербайджана в Тегеране сняли камеры видеонаблюдения, запись появилась в Сети.

На видео мужчина с оружием врывается в здание и начинает стрелять в находившихся на посту сотрудников охраны. Двое мужчин выбежали за дверь, а третий мужчина начинает отражать атаку и пытается отобрать автомат у нападавшего.

По данным азербайджанского МИД, в результате нападения погиб начальник службы охраны, еще двое сотрудников были ранены.

В социальных сетях также опубликовано видео с место нападения. Судя по кадрам, у посольства находится полиция, в здании медики работают на месте убийства мужчины.

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